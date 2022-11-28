По всій Україні – аварійні відключення світла

У понеділок, 28 листопада, через стрімке зростання дефіциту в енергосистемі застосовуються аварійні відключення по всій території України.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях, зазначає оператор. Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов. Наразі дефіцит потужності становить 27%.

Водночас Укренерго наголошує, що після усунення причин аварійних відключень, блоки повернуться у роботу, що зменшить дефіцит в енергосистемі та зменшить обсяги обмежень споживачів. Контрольовані аварійні відключення дозволяють збалансувати енергосистему та запобігати аварійним ситуаціям у мережах.

Як пояснюють у ДТЕК, стабілізаційні відключення відбуваються на завчасно визначений обсяг електроенергії, наданий оператором "Укренерго". Завдяки тому, що обленерго завчасно знають, на скільки потрібно зменшити споживання електроенергії, вони можуть рівномірно його розподілити між різними споживачами і скласти графік.

Існують також екстрені відключення, на випадок, якщо енергосистему потрібно збалансувати на більший за передбачений графіком обсяг. Таке навантаження на систему неможливо спрогнозувати заздалегідь: диспетчери обленерго отримують команду на додаткові відключення і повинні її виконати протягом 15 хвилин.