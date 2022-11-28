Всі розділи
Укр / Рус

"Нова пошта" відкрила ще 2 відділення у Польщі

Понеділок, 28 листопада 2022, 18:35 - Анастасія Жарикова
 
Нова пошта

Поштовий оператор "Нова пошта" відкрив ще два відділення у польських містах – Гданську та Вроцлаві.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Нові відділення працюють за адресами:

  • Вроцлав, вул. Тшебницька, 50/1А, 50-231, цифрова адреса 1/50;  
  • Гданськ, вул. Ракочего, 30, 80-171, цифрова адреса 1/80.

"Усього компанія у Польщі відкрила вже 10 відділень Nova Post - у Варшаві, Кракові, Жешуві, Познані, Гданську та Вроцлаві. У кожному з них працюють українці, які можуть обслуговувати як українською, так і польською мовами", – додали в компанії.  

У відділеннях Nova Post доступні послуги пакування, відправлення в Україну та отримання посилок із України до 30 кг. Термін доставки посилок складає від 5 днів. Сплатити за послуги можна готівкою, карткою або через ApplePay чи GooglePay.

Нагадуємо:

Логістична компанія "Нова пошта" відкрила ще 2 нових відділення у Польщі - у Познані та Жешуві (Nova Post). 

ВІДЕО ДНЯ

Раніше повідомлялось, що "Нова пошта" планує виходити на європейський ринок, першою у черзі стоїть Польща, там компанія хоче запуститися до кінця 2022 року.

Раніше "Нова пошта" запустила доставку особистих речей до країн Європи.

Нова пошта Польща
Матеріали за темою
"Нова пошта" відновила роботу у Херсоні: працюють два відділення 16 листопада 2022, 16:34
"Нова пошта" відкрила ще 2 нових відділення у Польщі: адреси 14 листопада 2022, 13:42
"Нова пошта" відкрила ще три нових відділення у Варшаві і ще одне в Кракові 31 жовтня 2022, 10:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті