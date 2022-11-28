"Нова пошта" відкрила ще 2 відділення у Польщі

Нова пошта

Поштовий оператор "Нова пошта" відкрив ще два відділення у польських містах – Гданську та Вроцлаві.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Нові відділення працюють за адресами:

Вроцлав, вул. Тшебницька, 50/1А, 50-231, цифрова адреса 1/50;

Гданськ, вул. Ракочего, 30, 80-171, цифрова адреса 1/80.

"Усього компанія у Польщі відкрила вже 10 відділень Nova Post - у Варшаві, Кракові, Жешуві, Познані, Гданську та Вроцлаві. У кожному з них працюють українці, які можуть обслуговувати як українською, так і польською мовами", – додали в компанії.

У відділеннях Nova Post доступні послуги пакування, відправлення в Україну та отримання посилок із України до 30 кг. Термін доставки посилок складає від 5 днів. Сплатити за послуги можна готівкою, карткою або через ApplePay чи GooglePay.

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Логістична компанія "Нова пошта" відкрила ще 2 нових відділення у Польщі - у Познані та Жешуві (Nova Post).

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