Запасів ядерного палива вистачить Україні на два роки – президент Енергоатома

Президент Енергоатома Петро Котів заявив, що Україна має запасів ядерного палива на два роки та планує запустити власне виробництво.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Ми працюємо з Westinghouse щодо створення лінії виробництва власного палива, базуючись на їхніх технологіях. Ми вже виробляємо головки та хвостовики паливних касети, які пройшли ліцензування американською компанією. Тобто половину ми вироблятимемо самі, а іншу половину поставлятиме Westinghouse", – повідомив Котін.

З початку великої війни Україна перестала купувати російське ядерне паливо, розраховуючи на власні запаси. Наразі Енергоатом планує перевести всі енергоблоки українських АЕС, які були на російському паливі, на паливо компанії Westinghouse.

Нагадаємо:

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт "Про особливості утворення акціонерного товариства НАЕК "Енергоатом".

Американська Westinghouse Electric Company та НАЕК "Енергоатом" підписали контракт на розробку оновленого техніко-економічного обґрунтування будівництва двох блоків AP1000 на Хмельницькій АЕС в Україні.