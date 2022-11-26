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Виробники електроенергії зараз покривають близько 75% потреб споживання – Укренерго

Субота, 26 листопада 2022, 11:35 - Ігор Пилипів
 
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Станом на ранок суботи, 26 листопада, було введено в роботу ще один атомний блок, що дозволило знизити дефіцит електроенергії до 25%. 

Про це повідомляє пресслужба Укренерго. 

"Станом на 11:00 введено в роботу ще один атомний блок, збільшується потужність до планового рівня на інших.  Таким чином виробники електроенергії зараз покривають близько 75% потреб споживання. Проте ще 25% електроенергії все ще залишаються в дефіциті, тому сьогодні на всій території України діє режим обмеження споживання", – йдеться в повідомленні. 

В Укренерго зазначають, що відтепер обленерго самі вирішуватимуть, які саме відключення застосовувати: планові чи аварійні. 

"Тобто диспетчери обленерго отримують показник споживання для області, перевищувати який не можна. А от схему відключень, яка дозволить дотримуватися встановленої норми споживання, кожне обленерго складає самостійно", – роз’яснюють в компанії.

Нагадаємо:

На 19:00 п’ятниці, 25 листопада, в українській енергосистемі все ще зберігається дефіцит 30% від потреби споживання.

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Після масованого ракетного обстрілу держави-терориста у середу, 23 листопада, ще один енергоблок Хмельницької атомної станції підключили до енергосистеми України.

Усі чотири діючі АЕС України знову мають доступ до національної енергосистеми після повної втрати електроенергії на початку цього тижня.

Укренерго АЕС електроенергія дефіцит
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