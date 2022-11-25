У суботу в Херсоні розпочнуть тестово подавати електроенергію

У суботу, 26 листопада, у деокупованому Херсоні планується здійснити тестове ввімкнення електромереж.

Про це повідомляє пресслужба "Херсонобленерго".

"Незважаючи на надскладну ситуацію, ми продовжуємо працювати. Наразі стан енергосистеми України складний, щойно нормалізується робота Південноукраїнської АЕС у оселях херсонців почне з’являтися електроенергія", - сказав голова правління компанії Ігор Сафронов.

Він додав, що в подачі електроенергії застосовуватимуться екстремальні обмеження, так як основні джерела енергоживлення зруйновані, працюватиме резервна лінія електропередач, яка має обмежену пропускну здатність.

"В першу чергу будуть заживлені об’єкти критичної інфраструктури – об’єкти водопостачання та медичні заклади. Тож просимо з розумінням віднестися до ситуації", – наголосив керівник обленерго.

За його словами, ремонти тривають також на повітряній лінії, яка дасть змогу відновити роботу водопроводу "Дніпро – Миколаїв", який постачав до Миколаєва питну воду.

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