У НБУ хочуть створити мережу із 1000 банківських відділень, які точно працюватимуть при блекауті
Нацбанк веде перемовини з банками для створення національної мережі з близько 1000 відділень із резервними джерелами енергопостачання, яка буде доступна для використання усіма системно-важливими банками та співробітниками НБУ.
Про це голова НБУ Андрій Пишний розповів Forbes.
"Ми називаємо це умовно "банк незламності" або power banking. Це периметр, в якому буде функціонувати уся банківська мережа на випадок екстремально критичної ситуації", - пояснив Пишний.
За словами голови Нацбанку, однією з перших реакцій банківської системи на перебої з електропостачанням після російських атак було запровадження "Ощадбанком" та "Приватом" "національного роумінгу" карток. Це однакові тарифи для усіх карток, незалежно від того, чий ви клієнт.
"Зараз працюємо, щоб розширити цю ідею і на інші банки", - додав Пишний.
Крім цього, Нацбанк веде діалог з мережами АЗС, щоб у них також була опція зняття готівки на касах, уточнив голова НБУ.
За його словами, Нацбанк орієнтується на те, щоб банки могли забезпечити у критичних ситуаціях роботу не менш ніж 35% мережі.
"Блекаут показав, що навіть за таких умов система здатна забезпечувати вищий відсоток", - додав він.
Нагадаємо:
Нацбанк разом із банками впроваджують план заходів для забезпечення безперервності роботи банківської системи за умов тривалої відсутності електропостачання.
Державний Приватбанк збільшив ліміт на зняття готівки в банкоматах мережі до 20 тисяч гривень, раніше за один раз у банкоматах банку можна було зняти 10 тисяч гривень.
Державний Ощадбанк скасував комісію зняття готівки з банкоматів мережі для карток інших банків.
Економічна правда