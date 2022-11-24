Кияни отримуватимуть світло по 2-3 години, поки не буде стабілізована мережа – ДТЕК

У Києві світло для споживачів вмикатимуть на 2-3 години, поки не зросте обсяг електроенергії, яка надходить к столицю.

Про це заявив директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі близько 30% населення у Києві має електропостачання.

"Будемо потроху перемикати, по 2-3 години давати світло, поки не буде збільшено обсяг електроенергії, яка надходить в Київ", – додав він.

Після того як систему стабілізують, в ДТЕК планують перейти до графіків планових відключень, які діяли до ранку середи.

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Станом на 17:20 70% житлового фонду столиці знаходяться в режимі аварійного відключення електроенергії, водопостачання по усім районам Києва відновлено.

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Станом на 19:00 четверга, 24 листопада, виробники електроенергії забезпечили близько 50% потреб споживання в Україні.





