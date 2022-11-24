Кияни отримуватимуть світло по 2-3 години, поки не буде стабілізована мережа – ДТЕК
У Києві світло для споживачів вмикатимуть на 2-3 години, поки не зросте обсяг електроенергії, яка надходить к столицю.
Про це заявив директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.
За його словами, наразі близько 30% населення у Києві має електропостачання.
"Будемо потроху перемикати, по 2-3 години давати світло, поки не буде збільшено обсяг електроенергії, яка надходить в Київ", – додав він.
Після того як систему стабілізують, в ДТЕК планують перейти до графіків планових відключень, які діяли до ранку середи.
Нагадуємо:
Станом на 17:20 70% житлового фонду столиці знаходяться в режимі аварійного відключення електроенергії, водопостачання по усім районам Києва відновлено.
Станом на 19:00 четверга, 24 листопада, виробники електроенергії забезпечили близько 50% потреб споживання в Україні.