Після обстрілів у середу 16 областей України знову заживлені 

Після масованого обстрілу росіянами інфраструктури України, що призвело до повного знеживлення більшої частини областей країни, 16 регіонів знову були заживлені на ранок четверга.

Про це повідомляє заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Енергетики почали відновлювати живлення ще з вечора середи, тобто дня масованого обстрілу. Так, проти ночі була відомо про заживлення Одеської, Запорізької, Чернівецької, Чернігівської, Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької, Харківської, Миколаївської та Дніпропетровської областей, а також Києва.

На ранок Тимошенко повідомив про заживлення ще двох регіонів – Кіровоградської та Вінницької областей.

У більшості областей критична інфраструктура (зокрема, водо- та теплопостачання) вже повністю підключена до живлення, а в деяких регіонах триває підключення споживачів.