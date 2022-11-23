Через обстріли доступ до інтернету в Україні впав до 35% норми – моніторинг

У ході масованих обстрілів росіян у середу показники інтернет-трафіку в Україні впали до 35% звичайного рівня.

Про це повідомляє компанія Netblocks, що здійснює інтернет-моніторинг по всьому світі.

"Україна перебуває в розпалі загальнонаціонального відключення електроенергії з сильним впливом на доступ до Інтернету; показники в реальному часі показують, що національний зв'язок зараз на рівні 35% від попередніх рівнів після другого за тиждень шквалу цілеспрямованих ракетних обстрілів з боку Росії", – йдеться у повідомленні компанії станом на 16:40 середи.

Ракетна атака росіян вплинула на більшість регіонів, найгірший доступ був на Полтавщині, Черкащині та Миколаївщині (близько 8% рівня до початку атак).

Крім того, атака Росії на українську інфраструктуру у середу вплинув на Молдову: на 16:55 відбувалися значні одночасні перебої з підключенням, що відповідають тим, які спостерігалися під час цілеспрямованого ракетного обстрілу України росіянами 15 листопада.

Нагадуємо:

23 листопада у деяких районах Молдови почалися перебої з електропостачанням у зв’язку з черговим масованим ракетним ударом РФ по українській інфраструктурі.

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Оператор системи передачі "Укренерго" прокоментував російську атаку по українській інфраструктурі у середу та заявив, що має чіткий план дій, тож підстав для паніки немає.

Масований ракетний обстріл Росією 23 листопада призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Через російські обстріли диспетчерський центр НЕК "Укренерго" застосував аварійні відключення електроенергії по всій території України