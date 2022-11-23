Енергопостачання критичної інфраструктури Київщини відновлять в найближчі години

Після масованої атаки росіян по енергетичній інфраструктури України енергетики відновлюють роботу мереж, на Київщині в найближчі години має знову з’явитися живлення критичної інфраструктури.

Про це заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в етері Єдиних новин.

"Протягом найближчих годин ми вже очікуємо гарні новини щодо відновлення електропостачання до об'єктів критичної інфраструктури, і потім поступово будуть заживлюватися наші міста", – заявив він.

Крім того, відкриваються Пункти незламності, де мешканці можуть отримати все необхідне, аби протягом певного часу заряджати телефони, або отримати їжу тощо.

Щодо водопостачання, зазначив Кулеба, через відсутність електропостачання деякі населенні пункти залишилися без води, проте "вже починаються відновлювальні роботи, піднімається енергосистема і одразу буде відновлювати критичну інфраструктуру, зокрема – водопостачання".

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Масований ракетний обстріл Росією 23 листопада призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

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