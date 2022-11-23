УЗ: 22 потяги затримуються в дорозі на час від години до чотирьох

Через ракетні атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України низка поїздів Укрзалізниці продовжує відставати від графіку, 22 потяги затримуються на понад годину.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Компанія наголошує, що залізничники продовжують робити все можливе, аби скоротити відставання поїздів від графіку.

"Всі пасажири, які прибудуть на залізничні вокзали після настання комендантської години, зможуть залишитись на освітлених вокзалах на ніч", – додали в УЗ.

Наразі затримки потягів подекуди сягають чотирьох годин, проте переважно становлять близько двох годин. А саме, затримуються потяги:

№749/750 Київ - Ужгород (затримка 3 год 55 хв);

№31/32 Перемишль - Запоріжжя (затримка 3 год 39 хв);

№701/702 Вінниця - Чернігів (затримка 3 год 10 хв);

№773/774 Київ - Шостка (затримка 3 год 8 хв);

№17/18 Харків - Ужгород (затримка 2 год 59 хв);

№711/712 Краматорськ - Київ (затримка 2 год 54 хв);

№715/716 Київ - Перемишль (затримка 2 год 53 хв);

№119/120 Львів - Запоріжжя (затримка 2 год 52 хв);

№275/276 Запоріжжя - Київ (затримка 2 год 49 хвилин);

№31/32 Запоріжжя - Перемишль (затримка 2 год 44 хв);

№5/6 Запоріжжя - Рахів (затримка 2 год 38 хв);

№120/119 Запоріжжя - Львів (затримка 2 год 33 хв);

№233/234 Львів - Покровськ (затримка 2 год 3 хв);

№85/86 Львів - Запоріжжя (затримка 2 год 3 хв);

№749/750 Ужгород - Київ (затримка 2 год 1 хв);

№55/56 Київ - Рахів (затримка 1 год 58 хв);

№87/88 Ковель - Запоріжжя (затримка 1 год 43 хв);

№705/706 Перемишль - Київ (затримка 1 год 41 хв)

№85/86 Запоріжжя - Львів (затримка 1 год 29 хв);

№769/770 Хутір-Михайлівський - Жмеринка (затримка 1 год 24 хв);

№41/42 Трускавець - Дніпро (затримка 1 год 18 хв);

№89/90 Перемишль - Київ (затримка 1 год 9 хв).

Нагадуємо:

Південно-Західна, Донецька та Південна залізниці скасували курсування низки потягів внаслідок російської масованої атаки по енергетичній інфраструктурі.

ВІДЕО ДНЯ

В Укрзалізниці повідомили, що через перебої з електропостачанням приміські пасажирські поїзди курсуватимуть з відставанням від графіка. Для руху поїздів будуть задіяні дизельні тепловози.