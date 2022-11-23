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Усі енергоблоки Південноукраїнської АЕС аварійно зупинені

Середа, 23 листопада 2022, 16:06 - Олексій Павлиш

Усі енергоблоки Південноукраїнської АЕС у Миколаївській області аварійно зупинені.

Про це повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.

"Південноукраїнська АЕС – аварійна зупинка енергоблоків", - написав він.

Згодом у коментарі "РБК-Україна" речник "Енергоатому" Леонід Олійник підтвердив, що всі енергоблоки аварійно зупинені. Причиною є руйнування електромереж.

"Так. Це пов‘язано з руйнуванням мереж. Зі станцією все добре. Нема куди видавати електроенергію", - сказав він.

Нагадаємо:

Внаслідок російських обстрілів призупинено роботу блоків Хмельницької АЕС.

ВІДЕО ДНЯ

Через російські обстріли диспетчерський центр НЕК "Укренерго" застосував аварійні відключення електроенергії по всій території України.

Економічна правда

енергетика АЕС
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