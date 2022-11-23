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Роботу блоків Хмельницької АЕС призупинили

Середа, 23 листопада 2022, 15:36 - Анастасія Жарикова

Внаслідок російських обстрілів призупинено роботу блоків Хмельницької АЕС.

Про це повідомив міський голова Нетішина, міста-супутника станції, Олександр Супрунюк у Facebook.

"Зупинка блоків. Відсутнє електропостачання, вода, можливо, тепло", – написав він.

Також інформацію про відключення блоків ХАЕС підтвердив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Енергоблоки ХАЕС відключені від енергосистеми", – написав він у Telegram.

Нагадуємо:

Через російські обстріли диспетчерський центр НЕК "Укренерго" застосував аварійні відключення електроенергії по всій території України.

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