Роботу блоків Хмельницької АЕС призупинили

Випалена земля. Як бізнес повертається на Херсонщину та чому шлях буде непростим? Більшість підприємств регіону та Херсона не зможуть відновити роботу найближчим часом. Які з великих повертаються в місто, а які ще чекають на звільнення?

Спадкоємець "Нібулона" Андрій Вадатурський: Я не батько, у мене інший стиль управління і розуміння бізнесу Що відбувається з одним з найбільших аграрних підприємств країни після трагічної загибелі засновника Олексія Вадатурського, як війна вплинула на "Нібулон" та яким бачить його майбутнє новий керівник.