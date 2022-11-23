Роботу блоків Хмельницької АЕС призупинили
Середа, 23 листопада 2022, 15:36 -
Внаслідок російських обстрілів призупинено роботу блоків Хмельницької АЕС.
Про це повідомив міський голова Нетішина, міста-супутника станції, Олександр Супрунюк у Facebook.
"Зупинка блоків. Відсутнє електропостачання, вода, можливо, тепло", – написав він.
Також інформацію про відключення блоків ХАЕС підтвердив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
"Енергоблоки ХАЕС відключені від енергосистеми", – написав він у Telegram.
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