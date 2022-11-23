Через кількість відмов: в РФ шукають альтернативу платіжній системі "МІР" 

Через загрозу потрапити під санкції США за підтримку російських банківських карт "Мір" шість із дев'яти країн, які приєдналися до системи, відмовилися від неї – росіяни тепер думають про альтернативи.

Про це повідомляє Bloomberg.

Систему "Мір" створили в РФ після першої хвилі американських санкцій у 2014 році, коли агресор розв’язав війну проти України та анексував український Крим. Система мала стати ключовим елементом захисту Росії від санкцій.

Хоча до системи приєдналися дев’ять країн крім самої Росії, банки шести країн відмовилися від неї протягом двох місяців після того, як Міністерство фінансів США винесло своє попередження у вересні.

Здивовані силою реакції, чиновники Банку Росії намагаються придумати альтернативи, враховуючи великий вплив Вашингтона серед міжнародних кредиторів, навіть в країнах, які Кремль вважає "дружніми", розповіла агентству обізнані співрозмовники. Публічно чиновники кажуть лише, що працюють над іншими варіантами.

Найбільшого удару було завдано, коли Туреччина, популярний туристичний напрямок для росіян і велика країна, яка не приєдналася до західних санкцій, у вересні перестала обробляти транзакції по карткам "Мір".

За останні кілька місяців банки Узбекистану, Киргизстану і Таджикистану також призупинили використання карток. Так само вчинив і найбільший банк Казахстану. Одна з двох установ у В'єтнамі, що приймали її, також відмовилася від неї. На сайті "Миру" більше немає переліку країн, де її можна використовувати.

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Наразі лише деякі банки в Вірменії, Білорусі, Казахстані, Киргизстані та Таджикистані досі приймають картки "Мір".



Всього за кілька місяців до цього, в червні, перша заступниця голови Центрального банку Росії Ольга Скоробогатова вихвалялася, що число країн, які приймають систему "Мир", незабаром зросте, що дозволить російським туристам розплачуватися в дорозі без Visa і Mastercard.

Нагадуємо:

Низка киргизьких банків припинили обслуговування російських банківських карток платіжної системи "Мір" вслід за схожими кроками в Узбекистані та Казахстані.

Центробанк Шрі-Ланки також заявив, що російська платіжна система "Мір" не працюватиме на території країни через американські санкції.

Після того, як у вересні було опубліковано попередження Департаменту контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США про санкції проти фінансових установ, які використовують платіжну систему "Мір", низка країн відмовилася від роботи з нею. Зокрема, з системи вийшли Türkiye İş Bankası та Denizbank.

Слідом за приватними банками Туреччини з російської платіжної системи "Мір" вийшли і державні банки.

Про припинення обслуговування російських карт "Мір" стало відомо після того, як міністерство фінансів США запровадило санкції проти виконавчого директора Національної системи платіжних карт Росії.