Меткомбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" тепер споживає втричі менше електрики – гендиректор

Металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" наразі виробляє всього 20-25% продукції від того, що може виробляти. У жовтні у комбінату виникла проблема з постачанням електроенергії.

Про це на загальних зборах European Business Association заявив гендиректор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо, пише Forbes.

За словами Лонгобардо, на "АрселорМіттал Кривий Ріг" сильно вплинули проблеми з логістикою.

Так, меткомбінат виробляв 6 млн тон сталі і 80% з них йшли на експорт через порти в Одесі і Миколаєві.

"Уряд шукає можливості для використання портів для продукції металургів, але поки що безуспішно", - розповів CEO АМКР.

За його словами, АМКР разом з "Укрзалізницею" розробили механізм експорту до Польщі або Румунії, але є обмеження обсягів транспортування, тому меткомбінат підвищив витрати на транспортування в 5 разів.

"Тому ми не здатні відновити прибутки", - визнав Лонгобардо.

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У жовтні у меткомбінату виникла проблема з постачанням електроенергії.

Так, АМКР зазвичай споживає 400 МВт за годину, наразі - 120 МВт за годину, але навіть вони не часто доступні.

"Зараз ми вирішили цю проблему, але при розширенні обсягів виробництва питання енергопостачання стане основною проблемою", - розповів СЕО меткомбінату.

Мауро Лонгобардо також зазначив, що в АМКР готові долучитись до реконструкції України.

"Ми експортували 80% продукції і можемо частину перенаправити на внутрішній ринок", - сказав він.

Нагадаємо:

У жовтні металургійна компанія "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявила про відновлення роботи свого гірничого департаменту - знову працюють один з двох кар’єрів підприємства, і дві фабрики – дробильна та рудозбагачувальна.

Раніше "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявляла, що з 1 серпня на найближчі три місяці буде призупинена робота гірничо-збагачувального комбінату.

Економічна правда