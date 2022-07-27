"АрселорМіттал Кривий Ріг" з серпня на три місяці призупиняє роботу свого ГЗК

Металургійна компанія "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявила, що з 1 серпня на найближчі три місяці буде призупинена робота гірничо-збагачувального комбінату.

Про це йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

Зазначається, що щоб зберегти усі робочі місця, у серпні компанія залишає чинним особливий графік роботи: більшість персоналу, включно з менеджментом та працівниками-іноземцями, працюватимуть зі зменшенням навантаження до 2/3.

"Також з 1 серпня на найближчі три місяці буде призупинена робота гірничо-збагачувального комбінату. Працівники гірничого департаменту будуть отримувати 2/3 зарплати.

Таке рішення викликане серйозними економічними факторами, зокрема, зниженням економічної активності в Європі, зменшенням попиту на залізорудну продукцію, а також суттєвим зростанням витрат на транспортування ЗРС", - йдеться у заяві.

В "АрселорМіттал Кривий Ріг" запевнили, що підприємство і надалі зберігатиме робочі місця та посади за мобілізованими працівниками.

"У той же час змушене відмовитися від виплат їм середнього заробітку, для того щоб уникнути бодай мінімального скорочення персоналу серед 22-тисячного колективу. Ми розуміємо, що для тих, хто лишається працювати в Кривому Розі, заробіток на заводі є єдиним джерелом доходів.

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Нині підприємство опинилося в безпрецедентній ситуації, але продовжує боротися за кожне робоче місце, приймаючи непрості рішення про скорочення робочого часу та виплат зарплат", - додали в компанії.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну комбінат скоротив виробництво до технічного мінімуму, однак у квітні відновив роботу.

На початку липня генеральний директор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо заявив, що комбінат буде змушений різко скоротити всі види витрат, включно зі зниженням заробітної плати, через проблеми з експортом та підвищення вартості залізничних перевезень.

Економічна правда