"АрселорМіттал Кривий Ріг" відновлює гірничо-збагачувальні операції

Металургійна компанія "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявила про відновлення робот свого гірничого департаменту - знову працюють один з двох кар’єрів підприємства, і дві фабрики – дробильна та рудозбагачувальна.

Про це повідомляється у заяві компанії.

"З 1 серпня видобуток руди планували призупинити на три місяці. Проте гірничо-збагачувальний комплекс почав працювати раніше завдяки тому, що у вересні вдалося експортувати додатковий обсяг залізорудного концентрату (50 тис тонн) у Польщу.

Подальший запуск в роботу ще одного кар’єру, дробильного та рудозбагачувального обладнання залежить від обсягів споживання концентрату металургійним виробництвом "АрселорМіттал Кривий Ріг" і експортних можливостей", - йдеться у повідомленні.

"З початку цього року і до серпня видобуток руди не припинявся ні на день. Своєчасне переорієнтування підприємства на експорт концентрату допомогло у воєнний час втримати на плаву увесь комбінат.

Однак влітку на європейських ринках попит на концентрат і металопродукцію різко знизився, при цьому традиційні ринки все ще недосяжні для "АрселорМіттал Кривий Ріг" через блокування українських портів. Витрати на логістику для підприємства підвищилися у 5 разів. Цей комплекс факторів й призвів до тимчасової паузи в роботі ГЗК і скорочення витрат підприємства", - розповіл в компанії.

У компанії заявляють, що докладають максимальних зусиль для того, щоб зберегти трудовий колектив та забезпечити належний рівень соціальної підтримки.

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"Від початку повномасштабної війни в Україні "АрселорМіттал Кривий Ріг" робить все, щоб підтримати свою багатотисячну команду. У лютому працівники заздалегідь отримали річну премію та зарплату. У березні-червні компанія виплачувала 100% зарплати всім працівникам, які були задіяні у виробничій діяльності або працювали віддалено.

Працівники, які в той час перебували у простої у зв’язку з обмеженням діяльності підприємства, одержували 2/3 своєї зарплати. З липня переважна частина колективу "АрселорМіттал Кривий Ріг", включно з менеджментом та працівниками-іноземцями, працює на 2/3 навантаження", - додали в компанії.

Нагадаємо:

Металургійна компанія "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявила, що з 1 серпня на найближчі три місяці буде призупинена робота гірничо-збагачувального комбінату.

Екномічна правда