Маск заявив, що Twitter покінчив зі звільненнями і знову готовий до найму – ЗМІ

Власник Twitter Ілон Маск заявив, що компанія покінчила зі звільненнями після звільнення майже двох третин із 7500 співробітників і активно набирає співробітників на посади в сфері інженерії та продажу реклами.

Про це пише The Verge із посиланням на двох співрозмовників, які були присутні на зустрічі Маска зі співробітниками.

Заява була зроблена того ж дня, коли ​​хвиля скорочень обрушилася на відділ продажів Twitter, який втратив майже все своє вище керівництво відтоді, як Маск очолив компанію.

За словами джерел, співробітники заохочуються до рекомендацій.

При цьому Маск не уточнив, на які саме інженерні або рекламні посади наймає Twitter, і наразі компанія не має жодної відкритої вакансії на своєму веб-сайті.

Минулого тижня видання The Verge повідомило, що рекрутери Twitter вже звертаються до інженерів з проханням приєднатися до "Twitter 2.0 - компанії Ілона".

Відповідаючи на запитання співробітників, Маск сказав, що "не має планів" перенести штаб-квартиру Twitter в Техас, як він зробив з Tesla, але що може мати сенс мати "подвійну штаб-квартиру" в Каліфорнії і Техасі.

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Нагадуємо:

Український розробник, колишній Staff Software Engineer у Twitter Віталій Бондаренко, який звільнився після ультиматиму Ілона Маска перед співробітниками, розповів деталі процесу звільнень спіробітників та політики нового власника.

Сотні співробітників Twitter вирішили піти з компанії після того, як напередодні новий власник Ілон Маск встановив ультиматум: погодитися на "довгі години роботи з високою інтенсивністю" або звільнитися.

Мільярдер та власник Twitter Ілон Маск розіслав працівникам електронні листи, у яких вимагає зобов’язатись працювати у високо інтенсивному режимі або прийняти пропозицію звільнення з компанії з компенсацією.

Новий власник Twitter Ілон Маск напередодні вперше надіслав співробітникам електронного листа, щоб підготувати їх до "важких часів попереду" і заборонити віддалену роботу, якщо він особисто не схвалить її.

Економічна правда