"Вичистили усіх незгодних": український розробник, який звільнився з Twitter, розповів деталі "внутрішньої кухні"

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Український розробник, колишній Staff Software Engineer у Twitter Віталій Бондаренко, який звільнився після ультиматиму Ілона Маска перед співробітниками, розповів деталі процесу звільнень спіробітників та політики нового власника.

На його допис в LinkedIn звернуло увагу видання DOU.ua.

"Я дуже вдячний за те, що був там майже 14 місяців. Я був найнятий на посаду штатного інженера в команду, яка володіє кількома критично важливими сервісами. Я працював з дуже талановитими інженерами, і я пишаюся тим, чого досягла ця команда.

Але мені дуже сумно, що все так закінчилося. Багатий і зарозумілий хлопець, який купив Twitter, зруйнував його чудову робочу культуру, засновану на довірі та прозорості. Він почав з того, що не повідомив про свої наміри, а потім звільнив 50% працівників на основі невідомих показників. Що ж, це його компанія. Він може робити все, що хоче. Але чого він не може робити, так це переслідувати та ображати працівників! А саме це він і зробив", - пише український розробник.

За словами Бондаренко, команда Маска, зрозумівши, що звільнила кількох критично важливих інженерів, зателефонувала їм і попросила залишитися, давши лише 15 хвилин на прийняття рішення.

"Один з його найближчих нових директорів публічно заявив у Twitter, що інженери "ліниві, потрібні лише для передачі знань і будуть звільнені після її завершення", - пише розробник.

Бондаренко додав, що співробітники Маска влаштували чистку всіх, хто критикував спосіб роботи мільярдера з компанією.

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"Його співробітники пройшлися по публічним каналам і "вичистили" всіх, хто критикував або навіть просто не приймав спосіб управління компанією, який використовував Ілон. Кращих інженерів називали некомпетентними за те, що вони не погоджувалися з тим, що говорив новий власник", - заявив Бондаренко.

"Зрештою, Ілон вирішив, що настав час залишити тільки лояльних співробітників. Він висунув ультиматум працівникам, вимагаючи, щоб вони взяли на себе зобов'язання дотримуватися "нової жорсткої культури, працювати довше і у вихідні", відкривши гугл-форму з єдиним запитом "Так, я хочу працювати в Twitter 2.0".

Думаю, увірвався терпець багатьом людям. Кілька критично важливих команд були розформовані повністю, а в інших залишилося 10-20% від штатної кількості до поглинання", - резюмував український розробник.

При цьому він упевнений, що інфраструктура Twitter, пори невдалі рішення і значні скорочення, виживе, оскільки вона дуже якісна.

Нагадуємо:

Сотні співробітників Twitter вирішили піти з компанії після того, як напередодні новий власник Ілон Маск встановив ультиматум: погодитися на "довгі години роботи з високою інтенсивністю" або звільнитися.

Мільярдер та власник Twitter Ілон Маск розіслав працівникам електронні листи, у яких вимагає зобов’язатись працювати у високо інтенсивному режимі або прийняти пропозицію звільнення з компанії з компенсацією.

Новий власник Twitter Ілон Маск напередодні вперше надіслав співробітникам електронного листа, щоб підготувати їх до "важких часів попереду" і заборонити віддалену роботу, якщо він особисто не схвалить її.

Економічна правда