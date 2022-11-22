Розробник графічних процесорів Nvidia закрив усі бізнес-операції у РФ

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Американська технологічна компанія, розробник графічних процесорів Nvidia, заявила про зупинку всіх бізнес-операцій в Росії.

Про це йдеться у квартальній звітності Nvidia.

"У першому кварталі 2023 фінансового року ми призупинили прямі продажі до Росії. Прямі продажі до Росії у 2022 фінансовому році були несуттєвими.

Ми оцінюємо, що у 2022 фінансовому році на Росію припадало приблизно 2% від загального обсягу продажів кінцевим споживачам і 4% від продажів кінцевим споживачам в ігровому секторі.

У третьому кварталі 2023 фінансового року ми закрили бізнес-операції в Росії", - йдеться у заяві.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що американська технологічна компанія Nvidia перестала продавати та продовжувати російським компаніям ліцензії на своє програмне забезпечення для хмарного геймінгу.

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Також повідомлялось, що Nvidia до кінця жовтня закриє офіс у Росії через "неможливість забезпечити ефективну роботу співробітників".

Економічна правда