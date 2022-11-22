Всі розділи
Укр / Рус

Розробник графічних процесорів Nvidia закрив усі бізнес-операції у РФ

Вівторок, 22 листопада 2022, 11:52 - Олексій Павлиш
 
getty images

Американська технологічна компанія, розробник графічних процесорів Nvidia, заявила про зупинку всіх бізнес-операцій в Росії.

Про це йдеться у квартальній звітності Nvidia.

"У першому кварталі 2023 фінансового року ми призупинили прямі продажі до Росії. Прямі продажі до Росії у 2022 фінансовому році були несуттєвими.

Ми оцінюємо, що у 2022 фінансовому році на Росію припадало приблизно 2% від загального обсягу продажів кінцевим споживачам і 4% від продажів кінцевим споживачам в ігровому секторі.

У третьому кварталі 2023 фінансового року ми закрили бізнес-операції в Росії", - йдеться у заяві.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що американська технологічна компанія Nvidia перестала продавати та продовжувати російським компаніям ліцензії на своє програмне забезпечення для хмарного геймінгу.

ВІДЕО ДНЯ

Також повідомлялось, що Nvidia до кінця жовтня закриє офіс у Росії через "неможливість забезпечити ефективну роботу співробітників".

Економічна правда

Росія США технології компанії
Матеріали за темою
Австрія зменшила залежність від російського газу на понад 50% за пів року 22 листопада 2022, 11:01
Україна планує підвищити плату за транзит російської нафти "Дружбою" через атаки РФ – ЗМІ 21 листопада 2022, 18:50
РФ втратила 90% свого ключового європейського ринку нафти ще до ембарго – Bloomberg 21 листопада 2022, 18:08
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті