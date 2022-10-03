Виробник графічних процесорів Nvidia до кінця жовтня закриє офіс у Росії

Американська технологічна компанія Nvidia до кінця жовтня закриє офіс у Росії через "неможливість забезпечити ефективну роботу співробітників".

Про це пише Forbes Russia з посиланням на джерело, близьке до компанії. Інформацію підтвердив представник Nvidia.

За словами співрозмовника видання, компанія зараз "активно вивозить на чартерних літаках тих, хто згоден релокуватись до офісів в інших країнах".

Представник Nvidia не прокоментував інформацію про вивезення чартерними рейсами, але, за його словами, Nvidia оголосила співробітникам 30 вересня про закриття офісу в Росії через "неможливість забезпечити їхню ефективну роботу".

До лютого 2022 року в Nvidia в Росії працювало понад 300 співробітників, наразі залишилося 240 осіб, переважно це інженери. Їм надано можливість продовжити роботу в інших країнах, розповів представник компанії. Зі співробітниками, які не захочуть переїжджати з Росії, компанія розірве контракт за угодою сторін з вихідною допомогою, пояснили в Nvidia.

Після початку війни в Україні Nvidia призупинила продажі в Росії.

Американський виробник графічних процесорів Nvidia відкрив офіс у Росії у 2003 році.

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У квітні 2022 року Nvidia заявила, що створить науково-дослідний центр у Єревані.

"На початку вересня 2022 року компанія повідомила, що США заборонили їй експортувати до Росії та Китаю два типи процесорів, призначених для прискорення завдань машинного навчання. США побоюються, що ці процесори можуть бути використані або перенаправлені у "військове кінцеве використання" або "військового кінцевого користувача" у Китаї та Росії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що американська технологічна компанія Nvidia перестала продавати та продовжувати російським компаніям ліцензії на своє програмне забезпечення для хмарного геймінгу.

Економічна правда