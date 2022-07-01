Nvidia перестала продовжувати і продавати в РФ ліцензії на софт для геймінгу – ЗМІ

Американська технологічна компанія Nvidia перестала продавати та продовжувати російським компаніям ліцензії на своє програмне забезпечення для хмарного геймінгу.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на засновника сервісу Loudplay Віталія Стародубова та неназване джерело у великому російському IT-холдингу.

"Засновник сервісу Loudplay (надає послуги хмарного геймінгу на базі технологій Nvidia) Віталій Стародубов розповів, що Nvidia перестала продовжувати і продавати російським компаніям нові ліцензії на програмне забезпечення для поділу ядер на серверній відеокарті.

Йдеться про систему Nvidia Grid. Інформацію підтвердив співрозмовник у великому російському IT-холдингу. З сайту Nvidia також видалено російських партнерів", - йдеться у статті.

Зазначається, що у Nvidia відмовилися від коментарів.

За словами Стародубова, ліцензія дозволяє використовувати фізичну відеокарту одразу на кількох віртуальних машинах, завдяки чому до хмарного сервісу можуть підключитися більша кількість користувачів.

Через припинення дії ліцензій для компаній зростуть ціни на послуги. "Так, якщо раніше компанія могла забезпечувати з одного сервера з двома картами Nvidia Grid відразу вісім гравців, то тепер лише двох", - сказав Стародубов.

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Зупинка ліцензій Nvidia може також ускладнити роботу суперкомп'ютерів "Яндекса", Сбербанку та МТС, які використовують графічні процесори A100 та DGX-2, пише газета.

За словами співрозмовника видання на IT-ринку, поки Nvidia не поспішає блокувати діючі ліцензії, ймовірно розраховуючи повернутися до роботи з російськими партнерами.

Після початку російського вторгнення в Україну Nvidia оголосила, що призупинить постачання свого обладнання до Росії.

Економічна правда