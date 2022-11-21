АРМА продало чергову партію арештованого російського аміаку на 910 мільйонів

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало на трьох відкритих аукціонах арештований аміак російських компаній на 912 млн грн.

Про це повідомляється на урядовому порталі.

"Чергова партія арештованого аміаку обсягом у 10 тис. тонн, який належить російським підприємствам, реалізована на аукціоні, в ході якого початкова ціна зросла на 26%, або на 77 млн грн.

Це вже третій лот із загального обсягу аміаку, який складає загалом понад 40 тис тонн. Попередні два лоти арештованої сировини російського підприємства АРМА реалізувало за майже 540 млн грн", - йдеться у повідомленні.

"Чергову партію російського майна продано із суттєвим зростанням початкової ціни, що, з огляду на обтяженість активу арештом та необхідність сплати покупцем ПДВ, є високим результатом торгів.

У підсумку, маємо вже близько мільярда гривень від продажу арештованих активів російського походження, що дозволяє нарощувати джерела фінансування оборонної сфери шляхом купівлі військових облігацій", - заявив керівник АРМА Дмитро Жоравович.

Гроші від продажу аміаку розміщено на депозитних рахунках АРМА, з яких після погодження з Кабміном їх буде перераховано на купівлю військових облігацій.

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Наразі уряд погодив купівлю АРМА військових облігацій на 300 млн грн.

Нагадаємо:

Кабінет Міністрів на засіданні у вівторок, 15 листопада, погодив обсяг придбання військових облігацій АРМА.

У серпні Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів (АРМА) вперше ініціювало купівлю за арештовані кошти військових облігацій.

АРМА просило Кабінет Міністрів погодити купівлю ОВДП на суму 150 млн грн. Ці кошти будуть направлені на потреби ЗСУ.

З метою продовження роботи "зернової ініціативи" Росії можуть дозволити експортувати свій аміак тим же коридором, яким Україна зараз експортує продовольство, писало Financial Times.

Економічна правда