Росії можуть дозволити експорт аміаку через Одесу для роботи зернового коридору – ЗМІ

З метою продовження роботи "зернової ініціативи" Росії можуть дозволити експортувати свій аміак тим же коридором, яким Україна зараз експортує продовольство.

Про це пише Financial Times з посиланням на чотирьох осіб, знайомих з цим питанням.

Учасники перемовин впевнені, що сторони домовляться про продовження угоди до закінчення терміну її дії в суботу, 19 листопада. За інформацією співрозмовників FT, Росія отримає послаблення щодо Россєльхозбанка для проведення платежів за власний сільськогосподарський експорт і відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса".

Переговори про продовження угоди ведуться в рамках ООН, і цей процес включав двосторонні зустрічі в кулуарах G20 на Балі.

Згідно з переглянутою угодою, Росія зможе використовувати той самий морський коридор, яким з серпня експортується українське продовольство, для власного експорту аміаку.

Довідка. Аміакопровід "Тольятті-Одеса" протяжністю 2,4 тис км слугує транзитним маршрутом для експорту російського аміаку через порт "Південний" на Одещині. В РФ він бере початок у місті Тольятті, де завантажує аміак виробництва ПАТ "Тольяттіазот" російського олігарха Дмітрія Мазепіна та АТ "Міндобрива" олігарха Аркадія Ротенберга. Обидва знаходяться під українськими санкціями, які передбачають "часткове чи повне припинення транзиту ресурсів". ВІДЕО ДНЯ

Москва також вимагала від США і ЄС зняти санкції, які відключили від системи SWIFT державний Російський сільськогосподарський банк (Россєльхозбанк). Ймовірно, що США натомість допоможуть забезпечити кореспондентські відносини для російського кредитора в американських банках без зняття накладених санкцій.

"Вони (Росія – ред.) стогнали і скиглили про банківські домовленості, але врешті-решт те, що вони дійсно хотіли - це аміак", – сказала одна людина, знайома з переговорами.

За даними оператора української частини аміакопроводу "Укрхімтрансаміак", у 2021 році транзит аміаку становив 2,3 млн тонн, а за неповні два місяці 2022 року – 370,6 тис тонн. За надання послуг українська компанія у 2021 році отримала 2,9 млрд грн, а держбюджет – 1,2 млрд грн. До 24 лютого аміакопроводом прокачували до 200 тис тонн газу на місяць. Отже, у разі відновлення транзиту РФ отримуватиме близько 200 млн дол виручки щомісяця, або 2,4 млрд дол за рік.

Більше про небезпеку транзиту аміаку через Україну та навіщо це Росії читайте у статті: Добрива від терористів і зерновий коридор. На Україну тиснуть, щоб дати Росії вивозити свій аміак через Одесу

Нагадуємо:

Зернова угода була підписана в Стамбулі 22 липня і діє 120 днів з дня підписання, до 19 листопада. Її можуть автоматично продовжити, якщо одна із сторін-підписантів не повідомить про бажання її змінити чи розірвати.

Ще у вересні повідомлялося, що ООН тисне на Київ, аби дати Росії додаткову вигоду від ініціативи – дозволити їй експортувати свій аміак через Одесу – і таким чином забезпечити подальшу роботу коридорів.

Тоді президент Володимир Зеленський заявив, що допускає запуск аміакопроводу в обмін на звільнення українських полонених. Відтоді українська сторона не коментувала перемовини і жодних домовленостей не було.

Росія гальмує роботу "зернової ініціативи" з жовтня, і наприкінці місяця "призупинила її виконання". Після повернення росіян до роботи "зернової ініціативи" кількість перевірених суден впала до 8-9 за день, хоча під час їхнього проведення інспекторами ООН та Туреччини кількість перевірених суден сягала 46.



