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Щонайменше 5 мільйонів людей в Україні втратили роботу – Мінекономіки

Неділя, 20 листопада 2022, 16:56 - Ігор Пилипів
 
getty images

Заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна під час Польсько-Українського економічного форуму заявила, що як мінімум 5 мільйонів людей в Україні втратили роботу. 

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Війна руйнує ринок праці України. Бойові дії тривають там, де було зайнято 10 мільйонів працівників. Щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу", – зазначила Бережна.

За її словами через бойові дії країну покинули вже близько 7 мільйонів людей, що суттєво вплинуло на зростання рівня безробіття. Наразі одним з ключових пріоритетів роботи уряду є стабілізація та відновлення економіки, розвиток ринку праці й повернення додому наших громадян.

Заступниця міністра додала, що у сусідній Польщі зараз близько 1,5 млн українців нині перебувають за програмою тимчасово захисту.

Нагадаємо:

З початку великої війни 404 тисячі громадян України отримали статус безробітного.

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