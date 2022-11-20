Державний енерготрейдер "ЕКУ" у тестовому режимі імпортував 2 МВт електроенергії зі Словаччини

getty images

Державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" у суботу, 19 листопада, імпортував зі Словаччини електроенергію потужністю 1 МВт протягом 2 годин.

Про це повідомляє пресслужба АТ "ЕКУ".

Це вже друга за останній місяць тестова поставка за імпортними контрактами АТ "ЕКУ". Перший тест імпорту електроенергії компанія здійснила 27 жовтня 2022 року. Наразі імпорт електроенергії не носить комерційного характеру та здійснюється для перевірки можливості отримувати електроенергію зі Словаччини у разі потреби для енергосистеми.

"Ситуація з енергопостачанням в Україні внаслідок ракетних обстрілів залишається складною та змінюється щодня. Ми продовжуємо тестувати можливість імпорту, щоб країна мала додаткові інструменти для підтримки енергосистеми", – зазначив генеральний директор АТ "ЕКУ" Віталій Бутенко.

Нагадаємо:

Український трейдер електроенергії ТОВ "ЕРУ Трейдинг" також вийшов на здійснення тестового постачання електроенергії зі Словаччини.

Згідно з даними ENTSO-E, в Україну зі Словаччини відбувалось постачання по 5 МВт протягом 3 годин з 12:00 до 15:00 29 жовтня

ВІДЕО ДНЯ

Українські трейдери ТОВ "Д. Трейдінг", ТОВ "ЕРУ" і держтрейдер "Енергетична компанія України" ("ЕКУ") після скасування експорту електроенергії до Європи почали тестувати можливості імпорту електроенергії, розпочавши зі Словаччини.