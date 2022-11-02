НБУ: психологічний чинник вже не так сильно впливає на курс, як раніше

Національний банк фіксує, що вплив психологічного чинниками послаблюється, а спроби РФ "посилити панічні настрої, зокрема на валютному ринку, є марними".

Про це регулятор повідомив у відповідь на запит ЕП.

Навіть під час значної ескалації обстрілів України з боку агресора, наголошує НБУ, готівковий курс гривні у жовтні продовжував зміцнюватися.

"Це свідчить про те, що спроби росії посилити панічні настрої, зокрема на валютному ринку, є марними", – пояснюють в Нацбанку.

При цьому зміцнення готівкового курсу та зменшення спреду між готівковим та безготівковим курсами супроводжувалося також поліпшенням ситуації в безготівковому сегменті ринку,

Зокрема, покращилося співвідношення між попитом та пропозицією, що пов'язано із роботою "зернового коридору", продажем валюти окремими державними компаніями, а також міжнародними благодійними організаціями.

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ВІДЕО ДНЯ

У понеділок, 10 жовтня, коли відбулися масовані обстріли росіян по енергетичній інфраструктурі України, на чорному ринку курс продажу долара ослаб на понад 40 копійок, проти євро курс майже не змінився. Водночас від такого падіння гривня оговталася вже на наступний день.