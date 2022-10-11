Курс валют на 11 жовтня: гривня "оговтується" після масованих атак по Україні

НБУ

У вівторок, 11 жовтня, готівкова гривня на чорному ринку зміцнилася і відносно долара, і відносно євро.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:20 курс долара на чорному ринку становив 40,83 - 41,25 грн, а в понеділок, 10 жовтня, коливалась на рівні 41,10 - 41,92.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, то гривня також зміцнилась, але несуттєво. Котирування на цей же час становили 38,98 - 39,44 грн. Для порівняння, у понеділок курс коливався на рівні 39,08 - 39,67 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,5 - 41,4 грн (курс на 10 жовтня – 40,5 - 41,3 грн);

Євро – 39,9 - 40,1 грн (курс на 7 жовтня – 39,0 - 40,1 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 40,2 - 40,7 грн;

Ощадбанк – 40,45 - 41,5 грн;

Укрексімбанк – 40,7 - 41,4 грн;

Райффайзен – 40,8 - 42,0 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,95 грн.

ВІДЕО ДНЯ





