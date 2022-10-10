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"Чорний" курс гривні ослаб на тлі масованих атак по Україні, але лише проти долара

Понеділок, 10 жовтня 2022, 21:34 - Економічна правда

На чорному ринку курс продажу долара у понеділок ослаб на понад 40 копійок, проти євро курс майже не змінився.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 19:10 курс долара на чорному ринку становив 41,09 - 41,56 грн. Протягом дня курс доходив до рівня 41,1 - 41,91 грн, а у неділю становив 40,81 - 41,16 грн за долар.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, то гривня також ослабла, але несуттєво. Котирування на цей же час становили 39,06 - 39,66 грн. Для порівняння, у неділю курс коливався на рівні 39,00 - 39,49 грн. 

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 40,5 - 41,3 грн (курс на 7 жовтня –  40,3 - 41,1 грн);
  • Євро – 39,0 - 40,1 грн (курс на 7 жовтня – 39,05 - 40,1 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 40,2 - 40,7 грн;
  • Ощадбанк – 40,45 - 41,5 грн;
  • Укрексімбанк – 40,7 - 41,3 грн;
  • Райффайзен – 40,8 - 41,3 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,95 грн. 

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