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"Зернова ініціатива": за 2 дні з українських портів вийшли 9 суден з агропродукцією

Субота, 19 листопада 2022, 12:34 - Ігор Пилипів
 
getty images

У рамках "зернової ініціативи" за два дні з портів Великої Одеси вийшли 9 суден зі 162 тисяч тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

"Зокрема, відправлено балкер BOZBURUN - M та GOKOVA M, на яких по 40 тис. пшениці для Ефіопії, Ємену та Афганістану. Це вже восьме та дев’яте за рахунком судна, які зафрахтовані Всесвітньою продовольчою програмою ООН в рамках допомоги країнам Африки та Азії", – повідомляють в міністерстві. 

У портах Великої Одеси зараз під обробкою 26 суден, на які завантажують 1 млн тонн української агропродукції.

Загалом з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 475 суден, які експортували 11,2 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо:

США через агентство з міжнародного розвитку (USAID) виділить до 20 млн доларів на ініціативу Grain from Ukraine, яку оголосив президент Володимир Зеленський на саміті G20 на початку цього тижня. 

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У Стамбулі домовилися про продовження роботи "зернового коридору" для експорту продовольства з трьох українських морських портів ще на 120 днів.

Одеса порт зерно експорт Мінінфраструктури
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