"Зернова ініціатива": за 2 дні з українських портів вийшли 9 суден з агропродукцією

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У рамках "зернової ініціативи" за два дні з портів Великої Одеси вийшли 9 суден зі 162 тисяч тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

"Зокрема, відправлено балкер BOZBURUN - M та GOKOVA M, на яких по 40 тис. пшениці для Ефіопії, Ємену та Афганістану. Це вже восьме та дев’яте за рахунком судна, які зафрахтовані Всесвітньою продовольчою програмою ООН в рамках допомоги країнам Африки та Азії", – повідомляють в міністерстві.

У портах Великої Одеси зараз під обробкою 26 суден, на які завантажують 1 млн тонн української агропродукції.

Загалом з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 475 суден, які експортували 11,2 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

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