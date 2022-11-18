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Київ повертається до графіків відключень світла

П'ятниця, 18 листопада 2022, 20:02 - Економічна правда

НЕК "Укренерго" вдалося збалансувати енергосистему, відтак Київ повертається до графіків відключень світла.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК Київські електромережі.

По обіді компанія повідомляла про запровадження екстрених відключень світла у столиці для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні.

Нагадуємо:

У п’ятницю, 18 листопада, по всій Україні впродовж доби застосовуватимуться графіки погодинних відключень, проте додатково можливе  введення аварійних відключень.

Внаслідок завданих росіянами ракетних ударів виведена з ладу майже половина енергосистеми України.

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