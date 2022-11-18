Київ повертається до графіків відключень світла
П'ятниця, 18 листопада 2022, 20:02 -
НЕК "Укренерго" вдалося збалансувати енергосистему, відтак Київ повертається до графіків відключень світла.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК Київські електромережі.
По обіді компанія повідомляла про запровадження екстрених відключень світла у столиці для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні.
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У п’ятницю, 18 листопада, по всій Україні впродовж доби застосовуватимуться графіки погодинних відключень, проте додатково можливе введення аварійних відключень.
Внаслідок завданих росіянами ракетних ударів виведена з ладу майже половина енергосистеми України.
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