Обсяг зняття готівки через банкомати Приватбанку зріс, попри війну

За дев’ять місяців року через банкомати державного Приватбанку українці зняли 606,2 мільярда гривень готівки.

Про це повідомляє пресслужба банку.

У фінустанові зазначають, що цьогорічний обсіг знятої готівки на 5,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року (575,8 млрд грн) при тому, що через бойові дії та окупацію територій банкоматна мережа скоротилась на 10%.

Наразі в мережі ПриватБанку у всіх регіонах країни працює 6 409 банкоматів.

Нагадуємо:

Державний Приватбанк у середу, 16 листопада, відкрив перше відділення у деокупованому Херсоні.

За дев’ять місяців 2022 року державний Приватбанк отримав прибуток у 13,8 млрд грн, що на 7,4 млрд грн менше за фінансовий результат торік.