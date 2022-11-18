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Обсяг зняття готівки через банкомати Приватбанку зріс, попри війну

П'ятниця, 18 листопада 2022, 13:02 - Анастасія Жарикова

За дев’ять місяців року через банкомати державного Приватбанку українці зняли 606,2 мільярда гривень готівки.

Про це повідомляє пресслужба банку.

У фінустанові зазначають, що цьогорічний обсіг знятої готівки на 5,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року (575,8 млрд грн) при тому, що через бойові дії та окупацію територій банкоматна мережа скоротилась на 10%. 

Наразі в мережі ПриватБанку у всіх регіонах країни працює 6 409 банкоматів.

Нагадуємо:

Державний Приватбанк у середу, 16 листопада, відкрив перше відділення у деокупованому Херсоні.

За дев’ять місяців 2022 року державний Приватбанк отримав прибуток у 13,8 млрд грн, що на 7,4 млрд грн менше за фінансовий результат торік.

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Економічна правда
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