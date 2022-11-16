"Нова пошта" відновила роботу у Херсоні: працюють два відділення

Поштовий оператор "Нова пошта" відкрив два відділення в деокупованому Херсоні та відновив кур’єрську доставку в місті.

Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

"Відсьогодні кур’єри Нової пошти можуть доставляти мешканцям деокупованого Херсону посилки до 30 кг у зручне для них місце або додому. Рідні та близькі можуть надсилати такі необхідні їм продукти, ліки, речі тощо", – розповіли у компанії.

Також після 8 місяців окупації жителям міста знову стала доступною відправка та отримання посилок у двох відділеннях:

стаціонарному – за адресою просп. Святих Кирила та Мефодія з 9:00 до 15:00;

мобільному (прийматиме посилки до 10 кг) – біля кінотеатру "Україна" по просп. Ушакова з 12:00 до 15:00.

Сплатити за послуги "Нової пошти" можна готівкою, через мобільний додаток, карткою через POS –термінал або відправити посилку за рахунок отримувача.

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"Крім того, до кінця тижня мешканці зможуть отримувати фінансові послуги, грошові перекази, матеріальну допомогу від ООН тощо", – додали в пресслужбі оператора.

Кожне відділення забезпечене генератором та модулем Starlink.

Нагадуємо:

Державний Приватбанк у середу, 16 листопада, відкрив перше відділення у деокупованому Херсоні.

Державний Ощадбанк з 16 листопада відновлює роботу відділення в звільненому Херсоні. Адреса установи: вул.Чорноморська, 29а.

Перші базові станції мобільних операторів у Херсоні через відсутність світла працюють на генераторах та терміналах Starlink.