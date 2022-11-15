"Укрпошта" повертається до Херсона: у вівторок відкривають перші два відділення

"Укрпошта" 15 листопада відкриває перші два відділення, а також розпочинає виплату пенсій у звільненому Херсоні.

Про це повідомив у Telegram гендиректор компанії Ігор Смілянський.

"Як обіцяли, повертаємось до Херсону і робимо це не з пустими руками. Сьогодні відкриємо перші 2 відділення та виплатимо перші пенсії нашим херсонським пенсіонерам", - написав очільник "Укрпошти".

Смілянський підписав відповідний наказ про поновлення роботи Херсонської дирекції з 15 листопада.

"Сьогодні ще трохи побуду директором Херсонської дирекції, а завтра вже передам усі повноваження, бо день буде особливо насиченим", - додав він.

Нагадуємо:

11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії.

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12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також СБУ та Нацполіція. Водночас у Херсоні ввели комендантську годину з 17 вечора до 8 ранку.

Перші базові станції мобільних операторів у Херсоні через відсутність світла працюють на генераторах та терміналах Starlink.

Державний ПриватБанк з п'ятниці 11 листопада розпочав низку заходів щодо відновлення роботи відділень, мережі банкоматів та терміналів у звільненому Херсоні.

Економічна правда