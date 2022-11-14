ЄС готовий запровадити обмеження цін на російську нафту

Європейський Союз готовий спробувати обмежити ціни на російську нафту.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє Bloomberg.

"Ми запровадили всі необхідні інструменти в Європейському Союзі", – сказала вона на полях саміту G20 на Балі.

Фон дер Ляйєн зауважила, що важливо не тільки спустошити військову скарбницю Росії, але й дуже важливо отримати прийнятний рівень цін для багатьох вразливих країн.

Рівень ціни на російську нафту ще не визначено.

Нагадуємо:

Сполучені Штати обговорюють із союзниками обмеження ціни на російську нафту до 40-50 доларів за барель, аби обмежити прибутки агресора від енергоносіїв і при цьому продовжити їхній імпорт.

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Раніше повідомлялося, що лідери країн Групи Семи близькі до угоди про обмеження цін на російську нафту, що зменшить доходи держави-агресора від її продажу до моменту вступу в силу ембарго на морську нафту з РФ.