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ЄС готовий запровадити обмеження цін на російську нафту

Понеділок, 14 листопада 2022, 11:57 - Анастасія Жарикова

Європейський Союз готовий спробувати обмежити ціни на російську нафту.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє Bloomberg.

"Ми запровадили всі необхідні інструменти в Європейському Союзі", – сказала вона на полях саміту G20 на Балі.

Фон дер Ляйєн зауважила, що важливо не тільки спустошити військову скарбницю Росії, але й дуже важливо отримати прийнятний рівень цін для багатьох вразливих країн.

Рівень ціни на російську нафту ще не визначено.

Нагадуємо:

Сполучені Штати обговорюють із союзниками обмеження ціни на російську нафту до 40-50 доларів за барель, аби обмежити прибутки агресора від енергоносіїв і при цьому продовжити їхній імпорт.

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Раніше повідомлялося, що лідери країн Групи Семи близькі до угоди про обмеження цін на російську нафту, що зменшить доходи держави-агресора від її продажу до моменту вступу в силу ембарго на морську нафту з РФ.

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Економічна правда
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