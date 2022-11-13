Аварійні відключення електроенергії застосували в Києві та семи областях

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У НЕК "Укренерго" повідомили, що у неділю, 13 листопада, були введені графіки аварійних відключень у м. Київ та семи областях.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

"Наразі 3 листопада, були введені графіки аварійних відключень у м. Київ, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та в Харківській, Полтавській і Сумській областях", – зазначають в компанії.

Раніше Укренерго пояснювало, що застосування аварійних відключень не скасовує графіків погодинних відключень, які продовжать діяти після стабілізації ситуації в зазначених областях.

У інших областях України відключення не прогнозуються.

У компанії закликають продовжувати ощадливо споживати електроенергію, особливо в години ранкового та вечірнього піку. Це допомагає уникнути перевантаження мереж та пришвидшити їх відновлення.

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Нагадаємо:

Міністерство енергетики доручило перевірити розподіл графіків планових відключень електроенергії через скарги бізнесу та побутових споживачів.