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Аварійні відключення електроенергії застосували в Києві та семи областях

Неділя, 13 листопада 2022, 18:00 - Ігор Пилипів
 
getty images

У НЕК "Укренерго" повідомили, що у неділю, 13 листопада, були введені графіки аварійних відключень у м. Київ та семи областях.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго. 

"Наразі 3 листопада, були введені графіки аварійних відключень у м. Київ, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та в Харківській, Полтавській і Сумській областях", – зазначають в компанії. 

Раніше Укренерго пояснювало, що застосування аварійних відключень не скасовує графіків погодинних відключень, які продовжать діяти після стабілізації ситуації в зазначених областях.

У інших областях України відключення не прогнозуються. 

У компанії закликають продовжувати ощадливо споживати електроенергію, особливо в години ранкового та вечірнього піку. Це допомагає уникнути перевантаження мереж та пришвидшити їх відновлення. 

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Нагадаємо:

Міністерство енергетики доручило перевірити розподіл графіків планових відключень електроенергії через скарги бізнесу та побутових споживачів.

Укренерго електроенергія Київ
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Економічна правда
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