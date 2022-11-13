"Зернова ініціатива": з українських портів вийшли ще 2 судна з агропродукцією

В рамках "зернової ініціативи" у суботу, 12 листопада, з порту "Чорноморськ" вийшло 2 судна з 27 тисяч тонн агропродукції, яка буде направлена до країн Азії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Ще два балкери, котрі зафрахтовані Всесвітньою Продовольчою Програмою Організації Об‘єднаних Націй, зайшли в порти Великої Одеси під завантаження пшеницею для мешканців Ефіопії, Ємену та Афганістану.

Так, у порту "Одеса" на балкер BOZBURUN M. завантажують 40 тис тонн української пшениці для Ефіопії, а в порту "Чорноморськ" аналогічний обсяг вантажу відправиться до Ємену та Афганістану балкером GOKOVA M.

"Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 33 судна. На них завантажують 920 тисяч тонн української агропродукції. Сьогодні з порту "Чорноморськ" вийшло 2 судна з 27 тисяч тонн агропродукції для країн Азії", – йдеться в повідомленні.

Загалом з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 444 судна, які експортували 10,3 млн тонн українського продовольства до країн Африки, Азії та Європи.

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Нагадаємо:

У рамках "зернової ініціативи" у п’ятницю, 11 листопада, з портів Великої Одеси вийшли 4 судна з 120 тисячами тонн продовольства для країн Азії та Європи.

Україна сподівається на продовження "зернової угоди" принаймні на рік та її хоче розширити, включивши більше товарів та портів.

Після повернення росіян до роботи "зернової ініціативи" кількість перевірених суден впала до 8-9 за день, хоча під час їхнього проведення інспекторами ООН та Туреччини кількість перевірених суден сягала 46.