НБУ на міжбанку продав понад 326 мільйонів доларів з резервів

getty images

За тиждень з 7 по 11 листопада Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 326,49 млн доларів і купив 31,54 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку на 83,75 млн доларів менше, ніж минулого тижня (410,24 млн), а тижнем раніше тільки 227,59 млн доларів. При цьому регулятор купив майже вдвічі більше доларів, 31,54 млн проти 16,3 млн відповідно.

З кінця травня НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти не перевищували пів мільярда.

Водночас від початку 2022 року Нацбанк купив 3,2 млрд доларів і 110,97 млн євро та продав 22,553 млрд доларів і 1,789 млрд євро.

Також читайте: Хвилі прямо за курсом. Чому скаче готівковий долар?

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

У жовтні продовжилось зростання депозитів населення у гривні та валюті – загальний портфель зріс на 211 мільйонів доларів та мільярд гривень.

Голова НБУ Андрій Пишний, призначений на посаду місяць тому, заявив, що не планує революційних кадрових змін у команді Нацбанку.