Графік погодинних відключень застосували в Києві та семи областях

getty images

У суботу, 12 листопада, Диспетчерський центр "Укренерго" надав операторам обленерго обсяги для обмеження електропостачання для споживачів у м. Київ та семи областях.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Відповідно, планові відключення діятимуть з 00:00 – 24:00 у м. Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

У інших областях України відключення не прогнозуються.

Застосування погодинних відключень передбачає, що певні групи споживачів за певним розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області. Знайти інформацію про відключення саме для вашої області або міста ви можете на сайті, в особистому кабінеті, або в соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

Посилання на сайти обленерго можна знайти тут.

Також читайте: Як довго триватимуть вимкнення світла і чи можливий блекаут: питання-відповіді

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

Міністерство енергетики доручило перевірити розподіл графіків планових відключень електроенергії через скарги бізнесу та побутових споживачів.