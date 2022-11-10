На Дніпропетровщині закрили фабрику United Tobacco: робили нелегальні цигарки

Представники Державної податкової служби , СБУ та Генпрокуратури завершили двомісячний обшук на тютюновій фабриці United Tobacco у Жовтих Водах Дніпропетровської області та припинили її "напівлегальну" діяльність.

Про це повідомив голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев у Telegram.

Підприємство лише за час великої війни не сплатило до державного бюджету понад 5 млрд грн акцизного податку.

"З 2015 року фабрика стала символом української корупції, насичуючи ринок безакцизним тютюном під мовчазну згоду всіх правоохоронців, "осліплих" до роботи надпотужного підприємства", – написав депутат.

Обшуки на фабриці тривали понад 2 місяці, упродовж яких шахраї намагалися затягнути дії слідчих та "домовитись" з правоохоронцями.

За результатами роботи остатосно демонтували 7 надсучасних ліній з виробництва сигарет остаточно демонтовано. Ще дві, завезені в Україну, але невстановлені наразі шукають та також вилучать.

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Державна фіскальна служба з 5 серпня розпочала санкціоновані обшуки на території тютюнової компанії United Tobacco: у службі казали, що шукають докази виготовлення контрафакту, а у компанії – що це рейдерське захоплення.

Частка нелегальних тютюнових виробів на українському ринку в серпні досягла 21,9%, що на 5% більше за середньозважений показник минулого року, через це державний бюджет недоотримав понад 20 мільярдів гривень.