НБУ перерозподілив повноваження між заступниками голови: що змінили

У Нацбанку створили нову вертикаль підпорядкування та частково перерозподілили підрозділи за вертикалями підпорядкування і обов’язки між членами правління.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Таке рішення ухвалили "з метою посилення ефективності управлінських процесів".

"Для забезпечення ефективнішого регулювання банківського та небанківського фінансових ринків функції методології регулювання банків та небанківських установ вирішено об’єднати в єдину вертикаль підпорядкування разом із Департаментом фінансової стабільності.

З цією метою створено нову вертикаль – "Фінансова стабільністьˮ. Нововведення сприятиме вдосконаленню процесу напрацювання та розроблення регуляторної бази для банківського і небанківського секторів з урахуванням аналізу системних ризиків, які виявляє Департамент фінансової стабільності", - пояснили в регуляторі.

"З метою посилення ролі стратегії в інституції та її оновлення згідно з новими викликами, прискорення впровадження ключових змін фінансової системи та Національного банку, а також відповідно до загальної практики світових центральних банків до вертикалі "Загальний блок" увійшов Департамент стратегії та розвитку", - додали в НБУ.

Ззначається, що зміни, що відбулися, відповідають кращій світовій практиці та рекомендаціям міжнародних фінансових організацій. Подібні принципи застосовуються в діяльності центральних банків, зокрема Банку Англії, кажуть в Нацбанку.

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Яким стає розподіл підрозділів за вертикалями підпорядкування?

Вертикаль "Загальний блок", яка залишилася під керівництвом голови НБУ Андрія Пишного: Департамент стратегії та розвитку, Департамент безпеки, Департамент персоналу, Юридичний департамент, Департамент внутрішнього аудиту, Департамент комунікацій, Департамент ризик-менеджменту, Управління захисту прав споживачів фінансових послуг, Офіс Правління Національного банку України, Секретаріат Ради Національного банку України, Відділ режимно-секретної роботи, Відділ з питань запобігання та протидії корупції.

Нова вертикаль "Фінансова стабільністьˮ: Департамент методології регулювання діяльності банків, Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ, а також Департамент фінансової стабільності. Керувати цією вертикаллю буде перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

До вертикалі "Монетарна стабільність", керівництво якою здійснює Сергій Ніколайчук, належать: Департамент монетарної політики та економічного аналізу, Департамент статистики та звітності, Управління європейської інтеграції та міжнародних програм.

"У вертикалях "Пруденційний нагляд" та "Фінансово-адміністративний та операційний блок" склад структурних підрозділів не змінився, відбувся перерозподіл обов’язків між членами Правління. Ними керуватимуть Дмитро Олійник ("Пруденційний нагляд") та Ярослав Матузка ("Фінансово-адміністративний та операційний блок")", - пояснили в НБУ.

До вертикалі "Ринкові операції", яка перебуває під керівництвом Юрія Гелетія, належать такі підрозділи: Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності, Департамент відкритих ринків, Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності НБУ.

До вертикалі "Платіжні системи та грошовий обіг", керівництво якою здійснює Олексій Шабан, належать: Департамент платіжних систем та інноваційного розвитку, Департамент грошового обігу, Департамент інформаційних технологій, Центральне сховище, Державна скарбниця України, Банкнотно-монетний двір НБУ.

Нагадаємо:

У жовтні 2020 року повідомлялось, що правління Національного банку позбавило першу заступницю голови НБУ Катерину Рожкову повноважень з регулювання банківської сфери.

У грудні 2020 року правління Нацбанку частково змінило розподіл вертикалей підпорядкування, зокрема, частина департаментів вийшли із підпорядкування глави НБУ, між іншими членами правління перерозподілили блоки, якими займалася перша заступниця глави Катерина Рожкова.

Економічна правда