Маск розповів, коли почнуть продавати пікапи Cybertruck від Tesla

Tesla

Компанія Tesla сподівається почати поставки акумуляторного електричного пікапа Cybertruck у середині наступного року.

Про це заявив гендиректор компанії Ілон Маск, повідомляє The Verge.

Цей термін є більш точним, ніж Маск анонсував раніше — у звіті про прибутки за останній квартал він сказав, що вантажівка з’явиться, "сподіваюся, наступного року".

Водночас, Маск не уточнив, що Tesla залишилося зробити, щоб вивести Cybertruck на дорогу.

Однак за останні кілька місяців у компанії виникли проблеми з виробництвом навіть існуючих автомобілів Model S, X, 3 і Y. Фабрика, яку компанія відкрила в Шанхаї, неодноразово закривалася через COVID, що стало чинником падіння виробництва.

"У Tesla немає проблеми з попитом, у нас є проблема з виробництвом", – заявляв Маск під час телефонної розмови про прибутки.

Tesla анонсувала Cybertruck у 2019 році з метою розпочати виробництво наприкінці 2021 року. У серпні 2021 року компанія оголосила про відстрочку до 2022 року, і Маск відклав цей прогноз ще до наступного року.

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Тим часом такі конкуренти, як Ford і Rivian, випустили власні електричні пікапи, і Ford заявив, що планує виготовити 150 000 F-150 Lightning у 2023 році.

Однією з визначальних особливостей Cybertruck є його незвичайний "незграбний" дизайн — як у ранніх моделях відеоігор.

У компанії, очевидно, виникли проблеми з тим, щоб зробити цей дизайн безпечним для використання в реальному світі; наприкінці 2021 року Маск написав у Twitter, що його турбує склоочисник вантажівки. Зараз це одна гігантська рука, яка покликана очистити все лобове скло одним рухом.

Нагадуємо:

Ілон Маск представив електричний пікап Cybertruck з футуристичний дизайном у 2019 році.

Спочатку очікували, що його випуск розпочнеться у 2021 році, потім ці терміни змінились.

У вересні 2021 року Маск повідомив співробітникам, що компанія не збирається починати виробництво Cybertruck до кінця 2022 року, а масовий випуск стартує не раніше кінця 2023 року.

У січні стало відомо, що Tesla Inc планує почати виробництво свого електричного пікапа Cybertruck до кінця першого кварталу 2023 року, а не в кінці 2022 року, як планувалось раніше.