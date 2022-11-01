Ощадбанк відновив роботу відділення у звільненому Лимані

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Державний Ощадбанк у вівторок, 1 листопада, відновив роботу відділення в деокупованому Лимані Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Відділення працює в будні з 09:00 до 15:30 за адресою: вул. Івана Лейка, 3. Також тут другий тиждень працює банкомат Ощадбанку – перший у Лимані після звільнення міста та другий на деокупованих територіях.

"Для Ощадбанку відновлення роботи на деокупованих територіях є принципово важливим з точки зору надання мешканцям звільнених територій доступу до банківського обслуговування", – наголосили у фінансовій установі.

Зазначається, що завдяки цьому мешканці міста зможуть отримувати пенсії, соціальні виплати, перекази та користуватись іншими банківськими послугами.

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З 28 жовтня державний Приватбанк відновив мережу банківського обслуговування у деокупованому Лимані Донецької області.

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