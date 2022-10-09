"Укренерго" отримало понад 4,9 мільярда за експорт електроенергії до ЄС

НЕК "Укренерго" з 30 червня по 9 жовтня на аукціонах продало доступу до міждержавних електромереж на понад 4,9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" у Telegram.

"Впродовж останнього тижня 3-9 жовтня величина проданого перетину склала 50 212 МВт*год. В одному аукціоні брали участь від 7 до 12 компаній", – зазначається в повідомленні.

Загалом впродовж останнього тижня на суміжних європейських ринках ціни на електроенергію продовжують знижуватися.

Відповідно на ринку "на добу наперед" (РДН) Румунії цей діапазон знизився з €338-397/МВт*год до €211-315/МВт*год, а в Словаччині в робочі дні ціна базового навантаження коливалася в діапазоні €332-423/МВт*год, цього тижня вона вже була в проміжку €196-279/МВт*год.

укренерго

Водночас на українському РДН ціна базового навантаження знизилася з 93-€94/МВт*год до €91-92/МВт*год.

Додається, що середньозважена ціна доступу до перетину в напрямку Румунії та Словаччини на цьому тижні знизилася до 4,748 тис. грн/ МВт*год (на 6%). Найбільша гранична ціна в одній годині склала 14,3 тис. грн/МВт*год у напрямку Словаччини 5 жовтня о 20-й годині.

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Нагадаємо:

НЕК "Укренерго" з 25 вересня по 2 жовтня на аукціонах продало доступу до міждержавних електромереж на близько 300 млн гривень.

Посли G7 в Україні висловили занепокоєння втручанням влади в управління державних ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та ПрАТ НЕК "Укренерго".