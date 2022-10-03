Глава МАГАТЕ Гроссі збирається відвідати Київ та Москву цього тижня

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі планує відвідати Київ і Москву цього тижня з метою проведення переговорів щодо створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

Візит є частиною поточних зусиль щодо "швидшого впровадження зони ядерної безпеки та безпеки навколо Запорізької атомної електростанції".

Також Гроссі звернувся до РФ щодо затримання генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова.

"Таке затримання будь-якого члена персоналу станції саме по собі буде джерелом серйозного занепокоєння, а також через його психологічний вплив і тиск на решту персоналу, що завдає шкоди ядерній безпеці", – сказав очільник МАГАТЕ..

Нагадуємо:

Російські окупанти змушують українських працівників на Запорізькій атомній електростанції підписувати контракти з "Росатомом", аби далі на ній працювати.

ВІДЕО ДНЯ

Росіяни окупували ЗАЕС 4 березня, відтоді окупанти регулярно обстрілювали об’єкт, що загрожує ядерною катастрофою.

25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі. Відтоді окремі енергоблоки поверталися в мережу на невеликі проміжки часу, але з 11 вереснявона повністю зупинена. Відновлено зв’язок із другою резервною лінією електропередач.

6 вересня МАГАТЕ оприлюднило звіт про візит в Енергодар і підтвердило, що Росія тримає військовий персонал і військову техніку на території Запорізької АЕС.