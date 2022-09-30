РФ змушує українських працівників ЗАЕС підписувати контракти з "Росатомом"  

Російські окупанти змушують українських працівників на Запорізькій атомній електростанції підписувати контракти з "Росатомом", аби далі на ній працювати.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на слова представника України при міжнародних організаціях у Відні Євгена Цимбалюка

На засіданні Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у четвер він заявив, що "Росатом" направив більше своїх представників до ЗАЕС, щоб забезпечити "зміну власника" після незаконної анексії території Росією.

"Ці представники "Росатому" заявили, що на той момент Запорізька атомна електростанція буде належати "Росатому" і тому протягом двох тижнів всі працівники повинні написати заяву на перехід до "Росатому", - сказав Цимбалюк. Ми закликаємо МАГАТЕ сказати тверде "ні"".

Наразі всі реактори Запорізької АЕС зупинені, а охолодження забезпечується за рахунок підключення до української електромережі.

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Росіяни окупували ЗАЕС 4 березня, відтоді окупанти регулярно обстрілювали об’єкт, що загрожує ядерною катастрофою.

25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі. Відтоді окремі енергоблоки поверталися в мережу на невеликі проміжки часу, але з 11 вересня вона повністю зупинена. Відновлено зв’язок із другою резервною лінією електропередач.

6 вересня МАГАТЕ оприлюднило звіт про візит в Енергодар і підтвердило, що Росія тримає військовий персонал і військову техніку на території Запорізької АЕС.





