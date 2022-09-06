Міжнародні резерви України у серпні зросли на 13,6% – НБУ

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Міжнародні резерви України станом на 1 вересня 2022 року, за попередніми даними, становили 25 436 млн дол США.

Про це повідомляє Національний банк України.

У серпні резерви збільшилися на 13,6% завдяки надходженню значного обсягу міжнародної допомоги на тлі помірних боргових виплат країни в іноземній валюті та менших інтервенцій НБУ з продажу валюти.

У НБУ назвали три чинники, які упродовж серпня визначали динаміку міжнародних резервів.

По-перше, отримання допомоги від іноземних партнерів та операції з управління державним боргом.

Валютні надходження на рахунки уряду України в Національному банку в серпні становили 4 788,4 млн дол США, зокрема:

3 030,9 млн дол США надійшли від Сполучених Штатів Америки (через механізм Світового банку);

1 015,6 млн дол США – від Європейського Союзу;

349,3 млн дол США – від Уряду Канади;

205,6 млн дол США – від Уряду Італії;

99,6 млн дол США – від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП);

87,4 млн дол США – від інших кредиторів.

Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 171,9 млн дол США. З них 165,4 млн дол США спрямовано на обслуговування та погашення боргу перед міжнародними кредиторами та 6,5 млн дол США – на обслуговування ОВДП.

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Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 221,1 млн дол США;

По-друге, йдеться операції НБУ на міжбанківському валютному ринку.

"Національний банк продав на валютному ринку 1 641,4 млн дол США та викупив до резервів – 311,7 млн дол США. Сальдо інтервенцій НБУ за підсумками місяця було від'ємним і становило 1 329,7 млн дол. США.

Обсяг чистого продажу валюти Національним банком у серпні є дещо вищим, ніж в липні, але суттєво нижчим за сальдо інтервенцій НБУ у квітні, травні та червні. Продаж валюти центральним банком зменшився завдяки коригуванню офіційного курсу гривні до долара США 21 липня 2022 року (до рівня 36,57 грн за 1 долар США)", - звітують в НБУ.

Третій чинник - переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). Минулого місяця їх вартість зменшилася на 16,4 млн дол США.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,0 місяців майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку, додали в НБУ.

Нагадаємо:

Золотовалютні резерви України за підсумками липня становили 22,4 млрд доларів і за місяць скоротилися лише на 2% – у червні вони впали суттєвіше, одразу на 9%.

За підсумками червня резерви України знизились одразу на 9% до 22,8 млрд доларів.

Економічна правда