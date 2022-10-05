ЗАЕС підключена лише до однієї лінії живлення, що дуже "ненадійно" – Гроссі

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Подача електроенергії на тимчасово окуповану російськими військами Запорізьку АЕС є дуже ненадійною.

Про це заявив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє The Guardian.

"Ситуація з зовнішнім живленням продовжує залишатися вкрай нестабільною. Наразі є одне зовнішнє підключення, але воно, я б сказав, крихке. Є одна лінія, яка живить станцію", – повідомив він під час виступу за телефоном з України перед учасниками Форуму енергетичної розвідки в Лондоні.

Також Гроссі підтвердив, що після візиту в Україну планує вирушити до Росії з метою переговорів щодо організації зони безпеки навколо українських АЕС.

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