Ціни на нафту незначно змінились в очікуванні рішення ОПЕК+ щодо видобутку

Ціни на нафту незначно змінились у середу напередодні зустрічі країн-виробників ОПЕК+, де вони обговорять скорочення видобутку нафти.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Нафта Brent подорожчала на 1 цент до 91,81 долара за барель до 06:28 за Гринвічем після підйому на 2,94 долара на попередній сесії.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 9 центів, або 0,1%, до 86,43 долара за барель після зростання на 2,89 долара днем ​​раніше.

Причини зміни цін

Члени ОПЕК+ зустрінуться у Відні пізніше в середу, щоб обговорити скорочення видобутку до 2 мільйонів барелів на день, повідомило Reuters джерело в ОПЕК.

ВІДЕО ДНЯ

Таке скорочення було б найбільшим для ОПЕК+ з часу скорочення попиту в 2020 році унаслідок пандемії COVID-19.

При цьому, Сполучені Штати змушують виробників ОПЕК+ уникати серйозних скорочень, повідомило Reuters джерело, знайоме з цим питанням, оскільки президент Джо Байден прагне запобігти зростанню цін на бензин у США.

"Реальний вплив на пропозицію від нижчої цілі видобутку буде обмеженим, оскільки кілька країн ОПЕК+ уже викачують значно нижче своїх існуючих квот. У серпні ОПЕК+ перевищила цільовий показник видобутку на 3,58 млн барелів на добу.

Однак угода про великі скорочення надішле сильний сигнал про те, що група рішуче налаштована підтримувати ринок", - заявили аналітики ANZ Research.

Запаси сирої нафти в США впали приблизно на 1,8 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 30 вересня, кажуть джерела агентства на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти.

Нагадаємо:

Ціни на нафту у вівторок різко зросли, оскільки очікування, що ОПЕК+ може погодитися на значне скорочення видобутку в середу, нівелюють занепокоєння щодо світової економіки.

Економічна правда