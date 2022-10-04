Світовий банк покращив прогноз зростання економіки України на 2023 рік

Світовий банк підвищив прогноз зростання ВВП України у 2023 році з 2,1% до 3,3%.

Про це йдеться у звіті Economic outlook, передає Інтерфакс-Україна.

Також Світовий банк покращив оцінку падіння економіки України в цьому році з 45,1% у серпні до 35% зараз.

У 2024 році зростання ВВП очікується на рівні 4,1%. Економіка почне відновлюватись вже у 2023 році, але ріст залишиться слабким, а зусилля з відновлення наберуть обертів до кінця прогнозованого періоду.

Світовий банк очікує, що наслідки війни відбиватимуться за межами короткострокової перспективи, оскільки економічна діяльність буде підірвана руйнуванням виробничих потужностей, збитком для орних земель та скороченням пропозиції робочої сили, особливо якщо біженці не повернуться.

У фінустанові вважають, що такий сценарій стає все вірогіднішим у міру того, як війна стає все більш небезпечною і затягується, а біженці налагоджують своє життя в країнах, які їх приймають.

Виходячи з глобальної межі бідності у розмірі $6,85 на особу на день, у СБ прогнозують, що бідність в Україні зросте з 5,5% у 2021 році до 25% у 2022 році з високими ризиками погіршення оцінки, якщо ситуація з війною та енергетичною безпекою погіршиться.

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Нагадуємо:

ЄБРР прогнозує, що відновлення економіки України у наступному році очікується на рівні 8%, порівняно з прогнозованими у травні 25%.

Консенсус-прогноз уряду, Нацбанку та міжнародних фінансових організацій передбачає зростання ВВП України на 4,6% наступного року.





